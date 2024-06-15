صدمة من واتساب لمستخدميه!! وقف دعم WhatsApp للأجهزة القديمة وتنزيل أحدث إصدار للعيد

قامت شركة ميتا بإطلاق عدد من تحديثات الواتساب والتي من أبرزها وقف دعم الواتساب للأجهزة القديمة والهدف من هذا دعم الخصوصية والأمان داخل التطبيق، والجدير بالذكر أنه وفقا لما نقلته بعض المصادر الإخبارية أنه سوف يتم وقف استخدام الواتساب على مجموعة من الأجهزة وسوف تكون تلك الأجهزة أيضا غير قادرة على استخدام المزايا التي يطلقها الواتساب وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وقف دعم الواتساب للأجهزة القديمة

أعلنت شركة ميتا أنه بداية من يوم 1 يونيو سوف تكون الأجهزة ذات الإصدارات القديمة غير قادرة على استخدام تطبيق الواتساب كما أنه من المقرر وقف استخدام بعض مزايا الواتساب لديهم ومنها المكالمات الصوتية والرسائل النصية، أعلنت الشركة أيضا أنه يمكن لتلك الهواتف استخدام مزايا الواتساب من خلال استخدام خاصية الواتساب ويب، ومن أبرز الأجهزة التي سوف يتم تطبيق ذلك النظام لديهم الإصدارات القديمة من أندرويد وآيفون وهواوي وسوني بالإضافة إلى LG, ZTE.

نسخ إحتياطي لمحادثات الواتساب

كما أكدت أيضا على المستخدمين بإجراء نسخة احتياطية للرسائل وذلك من تجنب فقد الرسائل وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

إذا كان هاتفك أندرويد قم بالدخول على اعدادات الواتساب ثم بعد ذلك انتقل إلى قائمة المحادثات وقم بإجراء النسخ اليدوي إلى جوجل درايف.

أما إذا كنت من مستخدمي الآيفون قم بإجراء النسخ الاحتياطي من خلال استخدام iCloud.

يجب العلم أنه سوف يتم الاستغناء عن الأنظمة القديمة ولكن بشكل تدريجي والهدف من هذا هو حماية بيانات وخصوصيات المستخدمين وسوف تكون الأجهزة الحديثة فقط من تستطيع استخدام تلك التحديثات