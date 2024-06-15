«عيد مبارك» موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية مكة والطائف وجميع المدن 2024- 1445

موعد صلاة عيد الأضحى في السُّعُودية 2024 جميع المحافظات الذي يهل علينا بعد ساعات قليلة، لذا يقوم الكثير من المواطنين السعوديين بالبحث علي توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، ليقوموا بتأدية صلاة العيد في الساحات، والمساجد والقيام بالتهنئة لبعضهم والقيام بذبح الأضاحي، والتوزيع علي فقراء المسلمين، وإدخال السعادة علي قلوب جميع المسلمين والاحتفال بالعيد، وفي هذا المقال سوف نتناول معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في السُّعُودية جميع المحافظات.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية جميع المحافظات 2024- 1445



يتم بكل سهولة عرض مواعيد تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024في كافة محافظات المملكة العربية السعودية حيث تكون المواعيد علي النحو التالي:

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة سكاكا سوف يكون في تمام الساعة 5.38 صباحَا.

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة 5.58 صباحَا.

يتم تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الطائف في الساعة 5.56 صباحَا.

سوف تقام تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة الرياض في تمام الساعة 5.24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة القطيف في تمام الساعة 6.03 صباحَا.

في مدينة القطيف في تمام الساعة 6.03 صباحَا. تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة جازان في الساعة 5.59 صباحَا.

يتم تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الدمام في توقيت الساعة 6.07 صباحَا.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة تبوك تقام في تمام الساعة 6.02 صباحا.

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة جدة في الساعة 5.56 صباحَا.

صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة المدينة المنورة في تمام الساعة 6.07صباحا.

نصائح عند الذهاب لتأدية صلاة العيد

الاستيقاظ باكرا لتكون جاهز وتذهب لتكبير قبل صلاة العيد.

يفضل السير علي القدم والتكبير وانت ذاهب للصلاة.

الاغتسال والوضوء قبل الذهاب للصلاة.

ارتداء الثوب النظيف والتطيب.

يتم تأدية صلاة الفجر او الصبح قبل صلاة العيد.

القيام بتكبيرات وترديدها قبل الصلاة.

لا تزاحم في الصلاة ولا ترفع صوتك.

المستحب بعد الصلاة الاستماع الي خطبة العيد.

التسليم علي الاخرين والمعايدة.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في الدول 2024