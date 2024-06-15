لولو صارت شرطيه ياولاد الحقوها.. تردد قناة وناسة بجودة رائعة2024 واستمتع مع طفلك بها

تعد قناة وناسة من ضمن أكثر القنوات الفضائية المميزة حيث تقوم بتقديم المحتوى التعليمي و الهادف لجميع الأطفال ، وقد إستطاعت قناة وناسة في فترة قصيرة من أن تحصد شعبية بنسبة كبيرة في الوطن العربي جميعا، وذلك لانها تقوم بالعمل على تقديم محتوى رائع ومميز ويقوم بتعليم كافة الأطفال جميع القيم الأخلاقية والسلوك، لذلك يقوم الكثير من أولياء الأمور بالقيام بالبحث عن تردد قناة وناسة الجديد ، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة وناسة على القمر نايل سات، والبرامج التي تقوم بعرضها قناة وناسة.

تردد قناة وناسة على القمر نايل سات

تعد قناة وناسة من ضمن أهم القنوات التي تقوم بعرض البرامج والأناشيد للأطفال، من أجل ذلك حصلت قناة وناسة على شعبية كبيرة ونسبة كبيرة من المشاهدات، و من أجل أن الكثير من أولياء الأمور يريدون تردد قناة وناسة على القمر نايل سات، فإن تردد قناة وناسة هو:

تردد قناة وناسة هو: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

أهم البرامج التي تقوم قناة وناسة بتقديمها

قناة وناسة تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من البرامج و ذلك مثل الرسوم المتحركة المحلية و كذلك العالمية، و تقوم أيضا بتقديم الأناشيد الدينية المختلفة و المتنوعة و الهادفة التي تشجع على تنمية مهارات الطفل، حيث تقوم بتقديم كافة الأنواع المختلفة مثل الرياضة، و اللغة العربية، و كذلك اللغة الإنجليزية، و العلوم أيضا، و عن طريق هذه البرامج تدعم الطفل وتطوره و العمل على تنمية جميع قدرات الطفل.