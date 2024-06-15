في موسم الحج الاستثنائي.. موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 1445

الكثير من المسلمين من مختلف أنحاء العالم ينتظرون عيد الأضحى لتأدية الصلاة وذبح الأضاحي وتبادل التهاني بمناسبة قدوم العيد، تزايد البحث عن معرفة موعد الصلاة في مكة المكرمة حيث تتمتع صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة روحانيات مميزة ويؤدي أكثر من مليوني حاج هذا العام صلاة العيد في بيت الله الحرام والساحات، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمكة المكرمة.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة 1445

يتم تحديد موعد الصلاة في مكة المكرمة وفقاً لشروق الشمس في هذا اليوم ومن المقرر أن يكون موعد الصلاة في تمام الساعة ٥.٥٣ صباحاً من يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو الجاري بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 1445

ينتظر كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم عيد الأضحى المبارك فهو من أعظم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون ويتم ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين ومن أبرز مراسم صلاة العيد ما يلى: