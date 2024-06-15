موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري المصري 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري، الذي يعيش حالة من الإنتعاش بعد الفوز الأخير الذي حققه الأمس على فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية أحرز الأهلي هدفين مقابل هدف، بواسطة اللاعب “إمام عاشور” في الدقيقة الرابعة والدقيقة الـ 45 من عمر المباراة.

ويخوض النادي الأهلي مباراته أمام الإتحاد السكندري تحت قيادة السويسري “مارسيل كولر” الذي اعتكف على تصحيح أخطاء لاعبيه التي وقعت بمباراة فاركو لكي يضمن تحقيق الفوز على الإتحاد السكندري، ليتمكن من استعادة صدرة الجدول بعد مشاركته في المباريات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري المصري 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والإتحاد السكندري مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 على استاد برج العرب بالإسكندرية ، وتنطلق صافرة الحكم للمباراة في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعها الفريق من خلال مشاركته في 16 مباراة، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق الفوز إلا خلال 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين .

فيما يأتي الإتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 36 نقطة جمعها الفريق من خلال 25 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في مثلها وخسر خلال 7 مباريات أخرى، كانت المباراة الأخيرة له في الدوري المصري عندما تعثر أمام نادي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الجيش ببرج العرب في 27 مايو الماضي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2024

وتذاع مباراة الأهلي والإتحاد السكندري على قناة أون تايم سبورت التي تعد الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري، ويمكنكم استقبال القناة على التردد التالي: