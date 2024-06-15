أستعد للأجواء الروحانية… موعد عيد الأضحى في مكة المكرمة والمدينة

يتطلع المسلمون في المملكة العربية السعودية، وخاصة في المدن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ.، حيث أن صلاة عيد الأضحى تحمل أهمية كبيرة في قلوب المسلمين، حيث يجتمعون لأداء الصلاة في أجواء مليئة بالروحانية والإيمان، مما يعكس معاني التقوى والخشوع.

موعد صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة

بحسب تقويم أم القرى، تحدد موعد صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة في مكة المكرمة، حيث تشرق الشمس في تمام الساعة 5:38 صباحا، وبالتالي يكون موعد الصلاة في تمام الساعة 5:53 صباحا لذلك يتوجب على المصلين بالاستعداد والتوجه إلى المساجد والساحات المخصصة للصلاة.

موعد صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة

في المدينة المنورة، تشرق الشمس في تمام الساعة 5:32 صباحا، ويكون موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة 5:47 صباحا، تشهد المدينة خلال هذا الوقت تجمعات كبيرة من المصلين الذين يحرصون على أداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف أو في المساجد والساحات المحيطة به، في أجواء مفعمة بالإيمان والخشوع.

موعد أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم الجمعة، 7 يونيو، هو بداية شهر ذي الحجة، وبناء على هذا الإعلان، ستوافق وقفة عرفات يوم السبت، 15 يونيو، أما عيد الأضحى المبارك، فسيكون يوم الأحد، 16 يونيو، والذي يوافق 10 ذي الحجة.

أئمة وخطباء صلاة عيد الأضحى في المسجد الحرام والنبوي

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي عن أسماء الأئمة والخطباء لصلاة عيد الأضحى، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، سيتولى الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمامة وخطبة صلاة عيد الأضحى، أما في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، فسوف يؤم المصلين الدكتور خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي، ليقود المصلين في هذه المناسبة الدينية العظيمة.