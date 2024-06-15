تفاصيل موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024 وطول مدة اجازة العيد بعد التحديث

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024 العيد دائمًا بهجة وفرحة ومحبة وود للمسلمين ينتظر المسلمين في كافة أنحاء العالم العربي والإسلامي موعد حلول عيد الأضحى المبارك، لتأدية صلاة العيد والتهنئة والاحتفال بالعيد أعادة الله علينا بالحب والسعادة والخير لذلك يبحث الكثير عن موعد صلاة العيد في جميع البلاد وفي هذا المقال سوف نتناول معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024.

موعد صلاة عيد الأضحى في الجزائر 2024

من المعروف أن عيد الأضحى المبارك سوف يكون يوم الاحد القادم السادس عشر من شهر يونيو لعام 2024 الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1445ه‍ حيث يتم تأدية صلاة العيد في دولة الجزائر العربية في تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة صباحًا اي بعد شروق شمس يوم الاحد بحوالي عشرون دقيقة ويتم بعد تأدية الصلاة الاحتفال والتهنئة وذبح الأضاحي وذلك اتباع سنة سيدنا إبراهيم علية السلام ومن الذبائح الأكثر شيوعا الخرفان وذبح العجول أيضا والأبقار والماعز والإبل.

فضائل الأضحية

اتباع سنة سيدنا إبراهيم علية السلام.

التقرب إلي الله عز وجل.

غفران الذنوب.

الإحساس بالفقير.

أطعام الفقراء والمحتاجين.

عيد الأضحي في الجزائر والاستعدادات

يتم صلاة العيد في الجزائر في الساحات والمساجد في جميع محافظات الدولة حيث يتم توفير مصلي للرجال واخر للسيدات بعدها تحتفل العائلات بالمعايدة والتهاني وأقامت الذبائح واتباع السنة وتوزيع الأضاحي طبقا للشريعة الإسلامية للفقراء والاقارب وصاحب الأضحية وزيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم والعادة شراء لبس العيد وارتدائه والخروج والفسح وأقام العزائم وتجمع العائلات والسهرات الدفئة المليئة بالحب والود والسعادة.

أجازه عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024

تبدأ اجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو لعام 2024والتاسع من ذي الحجة لعام 1445ه‍ اي يوم عرفة وتستمر حتي نهاية الاسبوع ويتم العودة الي العمل وكل عام وانتم بخير وسعادة بجانب انه يوم السابع من يوليو الشهر القادم سوف يكون عطلة رسمية لانة سوف يوافق رأس السنة الهجرية دامت دياركم واعماركم عامرة بالأعياد والمناسبات السعيدة دائمًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية