عيدكم مبارك يا أهل حجر اليمامة.. موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2024

أعلنت الشؤون الإسلامية في المملكة السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض والمدينة المنورة المكرمة وجدة وغيرها من باقي المدن السعودية، ويختلف موعد الصلاة من مدينة لأخرى وذلك بسبب اختلاف الموقع الجغرافي وأوضحت الهيئة أن موعد صلاة عيد الأضحى سيكون عقب شروق الشمس بربع ساعة تقريباً، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم مواعيد الصلاة في مختلف المدن السعودية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الرياض 2024

تزايد البحث عن معرفة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في مدينة الرياض العاصمة التي كانت تسمى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر اليمامة، حيث أن صلاة العيد تعد من أعظم الشعائر الإسلامية التي يؤديها المسلمون فيذهب الجميع إلى المساجد والساحات لأداء صلاة العيد وسماح الخطبة، كما أعلنت المحكمة العليا في السعودية عن موعد يوم عرفات وجاء يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري وعليه يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 من نفس الشهر أما بالنسبة لموعد الصلاة في الرياض سوف يكون الساعة 5:46 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 السعودية

في السياق نفسه حددت هيئة الشؤون الإسلامية في السعودية موعد صلاة عيد الأضحى في مختلف المدن السعودية وجاءت مواعيد الصلاة حسب كل مدينة على النحو التالي: