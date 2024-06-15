وزارة التربية الوطنية.. نتائج البكالوريا الجزائر 2024 برقم التسجيل جميع الولايات

نتائج البكالوريا الجزائر 2024 هي واحدة من الكلمات البحثية الأولى على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، يعيش الطلاب في قلق وتوتر بسبب عدم ظهور النتائج قبل العيد، لقد أدى الطلاب الاختبارات النهائية الفترة الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة جداً، مما جعل وزارة التربية والتعليم الجزائرية حريصة جداً أن تشكل لجنة من المديريات التعليمية كي تتفقد وضع اللجان والتأكد من التزام الطلاب وعدم حدوث أي تسريبات أو غش،

يتسلط الضوء حول مرحلة البكالوريا وهي ضمن أهم الموضوعات التي ينشغل بها الكثير من المواطنين في الجزائر خلال هذه الفترة، لأن مصير الطالب ومستقبله الجامعي يتعلق بنسبة نجاحه في البكالوريا، كما أن أختيار كليات القمة يتوقف على نسب النجاح وهذا ما جعل الطلاب تبذل أقصى جهد فترة الامتحانات، واليوم عبر موقعنا البديل نتعرف سوياً على نتائج البكالوريا الجزائر 2024.

نتائج البكالوريا الجزائر 2024

انطلقت امتحانات البكالوريا في الجزائر جميع الولايات في اليوم 9 من يونيو واستغرقت فترة الامتحانات عدة أيام وتم الانتهاء منذ يومين فقط بتاريخ يوم الخميس الموافق 13 من يونيو 2024، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك جزء كبير تم تصحيحه من المواد الأولى التي قام بتأديتها الطلاب ويتبقى عدة مواد يتم تصحيحها ورصد درجاتها بعد العودة من إجازة عيد الأضحى على أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية شهر يونيو الجاري، ويتم إعلان تنسيق القبول بالمرحلة الجامعية بالجزائر مطلع شهر يوليو المقبل 2024.

رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا الجزائر

تجدون النتائج عند رفعها الكترونياً بهذه الطريقة:.