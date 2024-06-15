أجمل دعاء يوم عرفة مستجاب قصير والأعمال المستحبة في هذا اليوم

ها نحن الآن نستقبل أفضل ساعات في السنة، ساعات النفحات والعتق من النيران والغفران وذلك باستقبال يوم عرفة، والذي يأتي ضمن الأيام العشر التي أقسم الله بها في كتابه لأهميتها وعظمتها، ونجد كثير من المسلمين في مختلف بقاع الأرض يبحثون حول دعاء يوم عرفة مستجاب فكل منهم يطمح أن ينال ما يتمني، وهذا يوم تحقيق الأماني وطلب المستحيل من الله -عزوجل-.

دعاء يوم عرفة مستجاب

الدعاء من أفضل الأعمال في يوم عرفة حيث ورد عن رسولنا الكريم -صل الله عليه وسلم- ” خير الدعاء دعاء يوم عرفة”، ومن دعاء يوم عرفة مستجاب مايلي:

اللهم أنت ثقتنا في كل كرب وهم، وأنت رجاؤنا في الشدة، إليك نشكوا ضعفنا وقلة أمرنا فتولى أمرنا ياكريم.

اللهم إنا نحمدك ونشكرك على جميع ما أصابنا نعمة وفضل فلك الحمد في السراء والضراء.

اللهم فرج عن الأمة الإسلامية كل كرب واقضي حوائجهم ياكريم، وأخرجنا اللهم برحمتك وقدرتك من الظلمات إلى النور.

اللهم أكتب لي التوفيق في جميع مراحل حياتي، اللهم اختر ولا تخيرني فإن الخير فيما تختار.

اللهم مُن علينا بغفران الذنوب في هذا اليوم ياكريم، وأكتبنا اللهم من عتقائك من النار.

اللهم أدم علينا نعمة الإيمان، ونسألك بكرمك علمًا نافعًا، ودينًا قيمًا، ونسألك العافية من كل شر وبلية.

أجمل دعاء يوم عرفة مستجاب قصير

الأدعية القصيرة يسهل ترديدها وحفظها بسرعة، ولذلك سنوضح دعاء يوم عرفة مستجاب قصير للإكثار من قوله في هذا اليوم:

اللهم اجبر كسر قلوبنا جبرًا أنت وليه، وقر أعيننا ياكريم بما نتمناه.

اللهم إني فوضت أمري كله إليك، فجمّله يا كريم يا رحيم خيرًا بما شئت.

اللهم اجعل لي في هذا اليوم العظيم دعوة لاترد.

نسألك يا الله أن تكفنا بحلالك عن حرامك، وتغننا بفضلك عمّن سواك.

اللهم أنصر أمة حبيبك ونبيك محمد -صل الله عليه وسلم- ورد عنهم كيد المجرمين.

اللهم اجعل كل حرف نقرأه من القرآن في هذا اليوم العظيم شفيعًا لنا يوم العرض عليك.

الأعمال المستحبة يوم عرفة

يوم عرفة من الأيام الثمينة الغالية والتي يجب استغلال كل لحظة بها في أداء مختلف الطاعات التي يحبها الله – عزوجل-، وجاء الأعمال المستحبة في يوم عرفة فيما يلي: