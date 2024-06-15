برقم الاكتتاب …. نتائج الصف التاسع 2024 سوريا جميع المحافظات

بعد أن أنهى طلبة وطالبات التاسع سوريا امتحانات نهاية العام الدراسي بدأ الطلاب في البحث نتائج الصف التاسع 2024 سوريا، للإطمئنان على نتائجهم خاصة وأن الصف التاسع من أهم المراحل الدراسية والتي يجب على الطالب أن يحصد فيه أعلى الدرجات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتائج الصف التاسع 2024 سوريا ….

نتائج الصف التاسع 2024 سوريا جميع المحافظات

وأعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية السورية أن الوزارة اهتمت بمتابعة الامتحانات داخل اللجان، وشددت على الطلاب عدم الدخول إلى اللجان بالهواتف المحمولة وكاميرات التصوير لمنع تسريب أسئلة الامتحانات، كما تتابع الوزارة أيضاً أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس لضمان تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وحصول الطلاب على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة.

وأكد وزير التعليم السوري إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات المقبلة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة ولا صحة لما يتم تداوله بشأن ظهور النتائج في مواقع الكترونية أخرى، وتقدم سيادته بخالص الشكر للقيادات التعليمية التي ساهمت في إنهاء العام الدراسي كما تقدم بأرق التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2024 سوريا

حيث أعلنت وزارة التربية السورية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتيجة الصف التاسع سوريا 2024، وإليكم الخطوات ….