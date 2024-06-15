“كبر وحمد وهلل وقول” دعاء يوم عرفة مكتوب كامل 1445-2024 مٌستجاب لنفسك ولأهلك وأولادك

نقدم لكم في موقع البديل دعاء يوم عرفة مكتوب كامل ردد الأدعية طوال اليوم وادعي لنفسك ولأهلك ولأصدقائك، اغتنم هذا اليوم وهلل وكبر وحمد طوال اليوم واقرأ قرآن والأذكار ولا تدع هذا اليوم العظيم يفوت دون أن تغتنمه أفضل اغتنام، وأكثر من الدعاء حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”.

دعاء يوم عرفة مكتوب كامل

اليوم هو يوم عرفة وفيه يتم أداء الركن الأعظم من الحج ألا وهو الوقوف على جبل عرفات وطلب الرحمة والغفران والفلاح من الله سبحانه وتعالى وتجديد العهد معه، لذلك عليك أن تقرأ دعاء يوم عرفة مكتوب كامل لنفسك كثيرًا ولأهلك وأولادك ولكل من تحب ولا تنسى تعميم الدعاء لجميع المسلمين:

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ، وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ، وَيَخْذُلُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَعْنِينِي فِيهِ الْأُمُورُ، أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِيهِ، فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ، فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيراً، وَلَكَ الْمَنُّ فَاضِلً.

اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، عافنا في ديننا وفي دنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى- عليه السلام- وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود- عليه السلام- فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

أدعية يوم عرفة مستجابة بإذن الله