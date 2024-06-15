عساكم من عواده.. موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2024 المنامة

وفي يوم عرفات وقبيل ساعات من أول أيام عيد الأضحى تزايد البحث عن معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2024 استعداد لاستقبال تلك المناسبة الدينية العظيمة، حيث يذهب المسلمين لصلاة العيد في المساجد والساحات ويتبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم العيد ويجتمع الأهل والأصدقاء ويتم ذبح الأضاحي اقتداء بسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، وتقام الحفلات وتعم البهجة والسرور على الصغار والكبار فإن إظهار الفرحة بالعيد سنة ويؤجر عليها المسلم.

موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2024

تزايد البحث عن معرفة موعد صلاة العيد حيث جاء موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العاصمة المنامة في البحرين في تمام الساعة ٦:٣٠ صباحاً عقب شروق شمس يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو بنحو عشرين دقيقة، كما أعلن ولي العهد بالبحرين الأمير سلمان بن حمد إجازة عيد الأضحى لعام 1445 ابتداء من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري الموافق هجريا 9 من شهر ذو الحجة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو والموافق هجريا 12 ذو الحجة.

أماكن يمكن زيارتها في عيد الأضحى 2024 بالبحرين

يستعد الجميع في العيد للخروج والاحتفال وزيارة الأهل والأصدقاء وهناك العديد من الوجهات السياحية في البحرين يمكن زيارتها في العيد وهي: