“عيد سعيد” موعد صلاة عيد الأضحى في ليبيا 2024 والمساجد والساحات المخصصة للصلاة

موعد صلاة عيد الأضحى في ليبيا ينتظر المسلمين موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لتأدية صلاة العيد واحياء سنة نبي الله سيدنا إبراهيم عليه السلام بتقديم الأضاحي ويسألوا الله عز وجل ان يتقبل منهم صالح الأعمال، والإحساس بالفقراء وإدخال السعادة علي قلوب المسلمين وإدخال المحبة والتألف والعمل علي بند التعاون والتقوي والعطاء واقامة شعائر الله وفي هذا المقال سوف نتناول معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في ليبيا.

موعد صلاة عيد الأضحى في ليبيا 2024

ساعات قليلة ويهل علينا نسائم يوم العاشر من ذي الحجة اول ايام عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا جميعا بالخير والطاعات حيث يستعد المسلمون والتجهيز لذهاب لتأدية صلاة العيد في الساحات والمساجد والتكبيرات والاحتفالات والتهنئة لبعضهم البعض لذلك تكون صلاة عيد الأضحى المبارك في العديد من مناطق دولة ليبيا علي النحو التالي:

صلاة العيد في مدينة طرابلس في تمام الساعة السابعة وربع صباحا.

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة زليتن في تمام الساعة السابعة ونصف صباحا.

في منطقة زليتن في تمام الساعة السابعة ونصف صباحا. تتم صلاة العيد في محافظة ترهونة في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا.

تكون صلاة العيد في مدينة اجدابيا في الساعة السابعة صباحا.

صلاة عيد الأضحى بمنطقة طبرق تقام في تمام الساعة السادسة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت طبرق.

موعد عيد الأضحى بدولة ليبيا

من المؤكد أن عيد الأضحى المبارك ياتي في يوم العاشر من ذي الحجة من كل عام هجري حيث يوافق هذا العام يوم الاحد من شهر يونيو لعام 2024تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال لذا بعد التكبيرات العيد يتم تأدية ركعتين جماعة صلاة العيد بعدها يتم الاستماع الي خطبة قصيرة تعرف بخطبة العيد تم يتم التسليم علي اخيك المسلم والتهنئة ثم التوجه الي ذبح الاضاحي لمن هو مقتدر وتوزيعها ونرجو من الدولي عز وجل الرضا والغفران والقبول ويتم الاحتفال ولم شمل العائلات.

الأماكن التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى في ليبيا 2024

قامت هيئة الأوقاف الليبية بتحديد العديد من المساجد التي يتم فيه تأدية صلاة عيد الأضحى المبارك وتوافر العديد من الساحات أيضا حيث كانت المساجد علي النحو الآتي:

مسجد العافية القدس.

مسجد جامع العالي.

جامع براك نعيم ابن مسعود.

مسجد البلاد قصر احمد.

جامع الصفوة السواطي.

مسجد ابن القيم الرعيضات.

جامع مالك ابن انس الرملة.

مسجد الغلبان بالقرب من نادي السويحلي المقاوبة.

الساحات التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى في ليبيا