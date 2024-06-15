رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 وأماكن صرفها قبل عيد الأضحى

يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات المصرية عن الإطلاع على رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024، التي تعد من أهم المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لمساعدة المواطن المصري للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين، ويقدم موقع البديل تغطية إخبارية متنوعة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024….

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين ، وتجنب الإزدحام والتكدس داخل المكاتب والهيئات الحكومية، إلا أن الوزارة أكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صرف المنحة خلال الأيام الجارية ، وتؤكد إلى أن الوزارة سوف تعلن عن الموعد الرسمي لصرف المنحة خلال الأيام المقبلة، وإليكم خطوات الإستعلام…..

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة .

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك .

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف تظهر أمامك حالة طلبك سواء بالقبول أو الرفض.

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

ماكينات الـ ATM .

مكاتب البريد المصري.

فروع المحافظ الالكترونية.

فروع البنك الزراعي.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وهي: