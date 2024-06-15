هتفطر امتى.. موعد صلاة المغرب يوم وقفة عرفات 2024 في جميع محافظات مصر

هناك اهتمام كبير من المسلمين وخاصةً الصائمين لمعرفة موعد صلاة المغرب يوم وقفة عرفات 2024 من أجل تنظيم يومهم لتحضير الإفطار سريعاً وترك كل شئ من أجل الصلاة والدعاء والاستغفار للحصول على أجر وثواب هذا اليوم، مع تغيير التوقيت الشتوي وتطبيق التوقيت الصيفي أصبحت ساعات النهار أطول و مدة الصيام أصبحت أطول ورغم مشقة الصيام وحالة الطقس الصعبة للغاية في أغلب المحافظات إلا أن المسلمين يحرصون على صيام ذلك اليوم المبارك، يحصل المسلم على أجر كبير لأن من صام يوم في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار فيما يقارب سبعين ألف خريف أي سبعين ألف سنة فهل أعظم من هذا الأجر العظيم، ترقبوا معنا الفقرات التالية للتعرف على موعد صلاة المغرب يوم وقفة عرفات 2024.

موعد صلاة المغرب يوم وقفة عرفات 2024

يتساءل الكثير من الناس عن موعد أذان مغرب يوم وقفة عرفة للعام الجاري 1445-2024، ولذلك ننشر لكم الموعد والذي يأتي على النحو التالي:.

موعد اذان المغرب في القـاهـرة 7:58 م.

موعد اذان المغرب في كفر الشيخ 8:1 م

موعد اذان المغرب في الإسكندرية 8:5 م.

الفيــوم 7:57 م

طنطــا 8:0 م.

شرم الشيخ 7:40 م الزقازيق 7:58 م.

المنصورة 7:59 م.

موعد اذان المغرب في السلـوم 8:25 م

أسيــوط 7:51 م.

موعد اذان المغرب في نويبع 7:41 م

موعد اذان المغرب في دمياط 7:58 م

سوهاج 7:47 م.

الإسماعيلية 7:55 م.

موعد اذان المغرب في بنى سويف 7:56 م.

الغردقة 7:40 م.

المنيـا 7:55 م.

مطـروح 8:17 م.

قــنا 7:42 م.

موعد اذان المغرب في أســوان 7:37 م

فضل صيام يوم وقفة عرفة

يعتبر يوم وقفة عرفة هو من أعظم وأهم وأحب أيام الدنيا وأقربها إلى الله عز وجل، تزداد العبادات في تلك اليوم وتتواصل الرحمات، مما يعتق الله في تلك اليوم الكثير من الرقاب من النار يغفر الله الذنوب والمعاصي لكل تائب، وأكبر دليل على ذلك كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم”«صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ” فلا تجعلوا هذا اليوم يمر مثله كمثل أي يوم بل كثفوا الدعاء والاستغفار والصلاة والصلاة على النبي لعل يوم ينقى فيه الله ذنوب عباده كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.