“يوم استجابة الدعاء وتحقيق الامنيات” أدعية يوم عرفة لنفسي وأهلي 2024 – 1445 مكتوب ومستجاب

اليوم هو يوم عرفة أحب الأيام إلى الله ومن الأيام المستجاب فيها الدعوات لذلك نقدم لك مجموعة من أدعية يوم عرفة لنفسي وأهلي مستجابة بإذن الله، عليك أن تستقبل هذا اليوم بالتكبير والتحميد والتهليل طوال اليوم مع كثرة الذكر وقراءة القرآن وتدعي بما تريده فالله يسمعك وسيجيبك فهو أقرب إليك من حبل الوريد.

أدعية يوم عرفة لنفسي وأهلي

نقدم لك أدعية يوم عرفة لنفسي وأهلي بصلاح الحال وتحقيق الأمنيات، وعليك ألا تنسى أهلك وأحبابك من دعائك فلك بمثل ما تدعي لهم:

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم فرّج كربتي، وآنس وحدتي، واقضِ حاجتي وحوائج أمّة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أخرجني من الظلمات إلى النور

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ».

دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ».

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

أدعية مستجابة في يوم عرفة