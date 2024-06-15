نزلها الآن قناة تكبيرات العيد.. تلبية الحج لبيك اللهم لبيك على النايل سات 2024

يبحث الكثير من المسلمين عن تردد قناة تكبيرات العيد من أجل تلبية الحج لبيك اللهم لبيك، خاصةً أن اليوم يوم عرفات، وهذا اليوم هو يوم وقوف المسلمين على جبل عرفات، ويعتبر أعظم أركان الحج الوقوف على جبل عرفات، لذا توجد مجموعة من القنوات الفضائية تقوم ببث التكبيرات سنتعرف على أبرز هذه القنوات بالتفصيل في هذا المقال.

تلبية الحج لبيك اللهم لبيك

لتحميل قناة تلبية الحج لبيك اللهم لبيك لا بد من إضافة البيانات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12654.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

أتاحت القناة ترددها أيضًا على القمر الصناعي عربسات كما هو موضح على النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12025.

الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/4.

الجودة: HD

أهم مزايا قناة لبيك اللهم لبيك

البحث عن القناة يتم بطريقة سهلة.

تضم القناة مجموعة من علماء الدين لرد على أسئلة المتابعين.

تقدم محتواها بأعلى جودة ممكنة من أجل تقديم صورة واضحة ونقية للمشاهد.

لا تحتوي القناة على أي إعلانات ترويجية.

يتم بث المحتوى طوال 24 ساعة.

خطوات ضبط تردد قناة لبيك اللهم لبيك

قد يجد بعض الأشخاص صعوبة في تحميل تردد القناة لذلك سنوضح لكم الطريقة كما هي متمثلة على النحو التالي: