تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024

عيد الأضحى المبارك يعد من أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي ويحتفل به المسلمون بإقامة صلاة العيد وتقديم الأضاحي اتباعا لسنة النبي إبراهيم عليه السلام في عام 2024 يصادف عيد الأضحى في العراق يوم الأحد 16 يونيو صلاة العيد هي من أهم شعائر هذا اليوم وتقام عادة بعد شروق الشمس بفترة قصيرة هذا اليوم يمثل فرصة للتجمع العائلي وتعزيز الروابط الاجتماعية كما يعد فرصة لإظهار التعاطف والمشاركة مع الفقراء والمحتاجين من خلال توزيع لحوم الأضاحي إن الاحتفال بعيد الأضحى يعكس قيم التضحية والعطاء والامتنان في المجتمع الإسلامي.

موعد صلاة العيد بالعراق

عيد الأضحى لعام 2024 في العراق سيبدأ يوم الأحد 16 يونيو كما أن صلاة عيد الأضحى تكون عادة بعد شروق الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة وتستمر حتى وقت صلاة الظهر حيث يمكنك أداء الصلاة في المنزل مع عائلتك أو بمفردك إذا لم تتمكن من الذهاب إلى المسجد لأي سبب كان

الخطوات الأساسية لأداء صلاة عيد الأضحى

يستحب الغسل والتطيب و ارتداء أفضل الملابس.

تناول بعض التمرات قبل الخروج للصلاة.

يفضل أداء الصلاة في مصلى مفتوح لكن يمكن أداؤها في المسجد إذا لزم الأمر.

تبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام الله أكبر.

بعد تكبيرة الإحرام يقوم الإمام بالتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة قصيرة ويستحب قراءة سورة “الأعلى” أو “ق”.

في الركعة الثانية يكبر الإمام خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ثم يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة ويستحب قراءة سورة الغاشية أو القمر.

الصلاة ركعتان بعد التكبيرات وقراءة السور يكمل الركوع والسجود كالمعتاد.

بعد انتهاء الصلاة يخطب الإمام خطبتين يجلس بينهما جلسة قصيرة يتناول في الخطبة أهمية العيد وأحكام الأضحية وغيرها من الأمور الدينية والاجتماعية.

الأدعية والتكبيرات