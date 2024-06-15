“أهلاً أهلاً بالعيد” أروع بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى بالاسم والصورة للحبيبية والأصدقاء

إليكم في السطور القادمة مجموعة بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024 شكلها جميل للغاية لترسلها لأصحابك وأحبابك وأقاربك، فعيد الأضحى المبارك من أجمل المناسبات الدينية التي تضفي روح الطمأنينة في قلوب المسلمين، وفي هذه الأيام موسم الحج الذي يجمع المسلمين في كل بلاد العالم في مكان واحد ألا وهو بيت الله الحرام، وفي هذا المقال ستجد بطاقات رقيقة ولطيفة وبألوان مبهجة مع عبارات جميلة.

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى واحدة من طقوس العيد التي تدخل الفرحة والتفاؤل على القلوب، وإليك الكثير من العبارات مع مجموعة من بطاقات التهنئة التي تناسب جميع الأعمار وجميع الأذواق:

أمطرت السماء رحماتها وارتوت القلوب وطابت، لنقول لكم مبارك عليكم يوم عرفة وتقبل الله صالح أعمالكم.

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة.

صديقي ( ) أحمد تقبل الله منك طاعتك وغفر الله ما تقدم وتأخر من ذنبك، وأسعد قلبك في العيد.

أجمل التهاني أقولها لك في هذا العيد لأكون أول المعيدين لك، كل عام وأنت إلى الله أقرب.

بطاقات وعبارات تهنئة بعيد الأضحى المبارك

صديقي ( ) يا جميل الروح، عسى أيامك كلها سعادة كما تتمنى وعيد أضحى مبارك عليك.

يا أجمل المراحب بالعيد الكريم عساك من عواده.

تعجز كلماتي عن التعبير، وتحمل لك رسالة مليئة بالمحبة، أتمنى أن يقبل الله طاعتك عيد أضحى مبارك عليك.

مع حلول عيد الأضحى المبارك أرغب في إرسال أجمل وأخف التهاني بقدوم العيد الذي يجمعنا عيد أضحى مبارك.