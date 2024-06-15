الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً.. موعد صلاة عيد الأضحى في الأردن 2024 وأماكن مصليات العيد في جموع المملكة

تزايد البحث عن معرفة موعد صلاة العيد في الأردن حيث أعلنت هيئة الأوقاف الإسلامية في الأردن عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت عن أماكن مصليات العيد في مختلف مناطق المملكة ويستعد المسلمين في جميع مدن الأردن لاستقبال عيد الأضحى والذهاب إلى المساجد والساحات العامة وذبح الأضاحي ويتبادل المصلين التهاني والتبريكات.

موعد صلاة عيد الاضحى في الأردن 2024

أعلنت الوزارة عن موعد عيد الأضحى المبارك في الأردن وهو يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو، بينما موعد صلاة العيد في صباح يوم الأحد عقب شروق الشمس في الساعة 6:30 صباحًا، وتختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى في الأردن

في السياق نفسه أعلنت الوزارة عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى التي سيحصل عليها جميع العاملين في الدولة وتبدأ إجازة عيد الأضحى من وقفة عرفات يوم السبت 15 من شهر يونيو 2024، الموافق هجريا 9 من شهر ذو الحجة، وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر الموافق هجرياً 14 من شهر ذو الحجة وعليه تكون إجازة عيد الأضحى لمدة 6 أيام.

أماكن مصليات عيد الأضحى في الأردن

أوضحت وزارة الأوقاف الأردنية أسماء وأماكن المصليات في الأردن التي يمكن للمسلمين صلاة عيد الأضحى فيها، حيث يجتمع فيها آلاف المسلمين كبار وصغار ويلبسون لبس جديد وذلك اتباعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللبس الجديد في العيد.

أماكن المصليات في عمان 2024

وجاءت أماكن المصليات في العاصمة عمان:

في عمان العاصمة هناك الكثير من الأماكن التي ستقام فيها صلاة العيد وهي:

مصلى الحسن.

مصلى جبل الحسين.

مصلى المدينة الرياضية.

مصليات عيد الأضحى بمحافظة إربد

أما بالنسبة لمحافظة إربد بها العديد من الأماكن التي تقام بها صلاة العيد من أبرزها مايلي:

مصلى الحي الجنوبي.

مصلى الحي الشرقي.

مصليات عيد الأضحى في محافظة الزرقاء

أماكن مصليات العيد في الزرقاء هي