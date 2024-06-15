طريقة التسجيل في منحة 300 دينار تونسي 2024 وما هي شروط الحصول عليها

منح 300 دينار في تونس من احد وسائل المساعدة المقدمة للمواطنين العقل دخلا حيث انها تسعى الى مساعدتهم وتقديم وسيلة من الدم تحسن من مستوى معيشتهم، حيث ان هذه المنح تشمل الأطفال اقل من سته سنوات وتوفر لهم دخل بشكل شهري لمواجهة الظروف الحالية حيث ان الحكومة تسعى الى تقديم سبل دعم كثيره ولكن يجب ان تتوفر عدة شروط وضوابط الحصول على منحة 300 دينار سوف نذكرها لكم خلال المقال التالي.

شروط منحه 300 دينار 2024

احصل على منحة 300 دينار في تونس ولكن بعد ان تتوفر عدة ضوابط وشروط يجب أن تعرفها وهي كالتالي:

أن يكون الشخص مواطن تونسي ويكون في تونس بصفة دائمة.

الا يكون لديه اي وصول او سجلات تجاريه مسجله باسمه.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 180 دينار تونسي.

يجب أن يوفر الأوراق والمستندات المطلوبة.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونسي

الان يمكنك التسجيل في منحة 300 دينار تونسي الكترونية عبر موقع وزاره الشؤون الاجتماعيه بخطوات سهله وبسيطه يجب ان تقوم باتباعها وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

اضغط على رابط موقع وزارة الشؤون الاجتماعيه في تونس الرسمي.

ثم اضغط على تسجيل الدخول واضغط على منحة 300 دينار.

ثم ادخل البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها جيدا.

ثم اتبع التعليمات ويرفع الأوراق والوثائق المطلوبة وبعد ذلك اضغط على تاكيد

سوف يتم دراسة الحالة ثم صرف منحة 300 دينار تونس اذا كانت من الفئات المستحقة.

ويجب الاشارة الى ان هذه المنحة مقدمة من الحكومة لمساعدة المواطنين، ولكن يجب ان تصل الى المستحقين فقط.