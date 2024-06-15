رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، الذي يسعى عدد كبير من الطلاب الالتحاق به لما يقدمه من مميزات ، وفرص عمل متميزة بعد التخرج حيث يتم تدريب المتقدمين على فنون القتال طول فترة الدراسة ومدتها 4 سنوات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة فتابعونا …..

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

لم يتبقى إلا سوى أيام قليلة على موعد غلق باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، وذلك بعد فتح باب التسجيل في السبت الموافق 18 مايو 2024 وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في معهد معاوني الأمن 2024 على الإنترنت تيسيراً على الراغبين في التقديم ، كما أعلنت الوزارة عن غلق باب التقديم يوم الخميس الموافق 27 يونيو الجاري .

الشروط المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

وأن يكون دائم الإقامة في مصر.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام .

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .

ألا يكون للمتقدم سجل جنائي .

أن يجتاز المتقدم اختبارات المعهد.

وألا يكون المتقدم متزوج .

وأخيراً ألا يكون المتقدم مريض بمرض مزمن .

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2024