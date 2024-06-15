اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة من خلال وزارة العمل والشؤون في جميع المحافظات

يرغب جميع المواطنين العراقيين في معرفة موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة حيث أن هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن كيفية تحميل الاسماء من خلال موقع الوزارة بعد ان اعلنت ان الاسماء متوفرة بشكل الكتروني من خلال موقعها الرسمي حيث أن الرعاية الاجتماعية من احد اهم صور الدعم المقدمة الى المواطنين الى الأقل دخلا والاكثر احتياجا في العراق لمساعدتهم على العباءة المعيشية لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة للعراق 2024.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

الحكومه في العراق تسعى الى خدمة المواطن حيث ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقدم برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يقدم الدعم لجميع الفئات التي تحتاج الى ذلك ولكن يتم دراسة الحالات قبل صرف الدعم لها حيث ان الوزارة اعلنت عن نشر قوائم الاسماء عبر موقعها الرسمي في كافة المحافظات العراقية ويمكن الاستعلام عنها مباشرة من الموقع.

شروط صرف الرعاية الاجتماعية

يجب أن تتوفر عدة شروط وضوابط الحصول على الرعاية الاجتماعية وهذه الشروط تتمثل فيما يلي: