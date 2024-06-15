اسمك هنا.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 عموم العراق عبر منصة مظلتي

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024، رغم عدم الكشف عن اسماء المشمولين بالدفعة السابعة قبل عيد الأضحى إلا أن عملية البحث مستمرة ولن تتوقف للحظة واحدة، تعتبر منحة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين من أهم المساعدات النقدية، حيث وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكثير من المساعدات الغذائية والعلاجية إلا أن الدعم النقدي يعد الأهم، وهذا لأن المستفيدين يمكنهم شراء ما يرغبون فيه وهم أكثر علماً بالاحتياجات الخاصة بهم وأسرهم،

على مدار السنوات الماضية شكلت وزارة العمل أهمية كبيرة لأنها ساهمت في تحسين معيشة الكثير من الأسر مما قلت ظاهرة الفقرة والجوع، ومازالت الوزارة تعمل بكل طاقتها لكي تقضي على الفقر والجوع تماماً وأن يعيش المواطنين حياة كريم بدون أي معاناة، اليوم نوضح لكم اخر المستجدات حول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأنها ليس المسؤولة عن تأخير صرف المساعدات النقدية للدفعة السابعة والاخيرة، وأن المسؤول عن قرار صرف المستحقات مجلس الوزراء لأن لم يعتمد حتى الآن الموازنة المالية، لكن هناك لجنة مختصة تم تشكيلها تتابع هذا الأمر وتعجل بموعد الصرف، كما يقوم البرلمان بالتصويت على الموازنة وصرف الدفعة السابعة والتي يستفيد منها 70 ألف مشمول من عموم المحافظات.

رابط تحميل اسماء المشمولين بالدفعة السابعة pdf

يستطيع المتقدمين أن يحصلون على كشوفات النتائج بأسماء المشمولين حسب الدفعة بشكل إلكتروني لأن وزارة العمل خصصت رابط لتسهيل الأمور على المواطنين ولبدء عملية الاستعلام عليكم اتباع ما يلي: