فرحة كبيرة لأصحاب المعاشات …. زيادة معاشات شهر يوليو 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة

صرح مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه من المقرر زيادة معاشات شهر يوليو 2024، وأضاف المصدر إلى أن هذه الزيادة بخلاف علاوة يوليو 2024، والتي تسعى من خلالها الحكومة المصرية تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري ومساعدته للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، خاصة وسط الأزمة التي تعاني منها مصر خلال الفترة الأخيرة….

زيادة معاشات يوليو 2024

وأكد المصدر أن الزيادة الجديدة التي من المقرر تطبيقها الشهر المقبل طبقاً لقانون التأمينات الإجتماعية رقم 148 لعام 2019 ، والذي ينص على زيادة الحد الأدنى للمعاشات التي تحرص من خلاله الحكومة المصرية على مراجعة ورفع الحد الأدنى للمعاشات بصورة سنوية ، على أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في شهر يناير من كل عام هذا بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى والأقصى للإشتراك التأميني، كما أضاف المصدر أيضاً أن الحد الأدنى للمعاشات أصبح 1300 جنيه، والحد الأقصى للمعاشات هو 10 آلاف جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف حكومته بزيادة المعاشات وصرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه في نهاية العام الماضي، والتي يستمر صرفها حتى الآن ، كما أعلن سيادته عن حزمة من القرارات الجديدة خلال مارس الماضي وكان أبزها زيادة المعاشات بنسبة 15% لمساعدة المواطن المصري للتغلب على ظروف المعيشة الصعبة، و التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.

رابط الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يوليو 2024