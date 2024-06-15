link نتائج الثالث متوسط 2024 بعموم المحافظات في العراق عبر موقع وزارة التربية وموقع نتائجنا

تزداد عمليات البحث يومًا بعد يوم في العراق لمعرفة نتائج الثالث متوسط 2024 بعموم المحافظات، فالطلاب وأولياء الأمور يتابعون بشكل يومي المواقع الرسمية وفي انتظار أي بيان رسمي بشأن ظهور النتائج، ولكن إلى الآن لم تصدر وزارة التعليم أي بيان أو منشور بشأن ظهور النتيجة، ولكن أعلن المتحدث الرسمي عن بعض التفاصيل التي تخص الموعد ورابط الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب.

نتائج الثالث متوسط 2024 بعموم المحافظات

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2024 بعموم المحافظات قيد التدقيق والتصحيح حتى الآن ولم يتم الانتهاء من أعمال الكونترول في كل المحافظات، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج لجميع الطلبة والطالبات بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك بإذن الله، مؤكداً على أن إعلان النتائج سيكون بشكل مركزي لجميع المحافظات.

يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بعموم المحافظات بطريقتين؛ الطريقة الأولى هي تنزيل ملف Pdf على جهازك وتبحث عن اسم الطالب والملف يكون فيه أسماء الطلاب بالترتيب الأبجدي وبجانبها الرقم الامتحاني الخاص بهم وبعدها الرقم الذي حصل عليه الطالب في كل مادة، أما الطريقة الثانية هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم في العراق.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 نتائجنا

بعد أن يتم الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024 بعموم المحافظات سيتمكن الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:-