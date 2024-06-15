صيام يوم عرفة في عمان السبت أم الأحد؟.. دار الإفتاء العمانية تجيب على الجميع

أعلنت المراصد الفلكية في عمان عن موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتساءل الكثير من المواطنين إذا كان موعد الصيام السبت أم الأحد، وجاءت دار الإفتاء بالتأكيد عن موعد صيام عرفات، حيث كما نعلم أن معظم الدول المسلمة صائمة اليوم لأن اليوم يوم عرفات، ولكن هناك أمور جديدة في عمان سنوضحها لكم بالتفصيل في هذا المقال.

متى صيام يوم عرفة في عمان؟

أعلنت دار الإفتاء العمانية أن يوم الإثنين الموافق 17 من شهر يونيو الجاري هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهذا جاء على غير العادة، وذلك لأن جميع الدول العربية الإسلامية تصوم اليوم وهو يوم عرفات الموافق 15 من شهر يونيو 2024، وأول أيام العيد يوم 16 من شهر يونيو 2024.

حسب ما ورد في المراصد الفلكية العمانية أن الصيام سيكون يوم 16 من شهر يونيو، بينما أول أيام عيد الأضحى المبارك تكون يوم 17 من شهر يونيو.

أكدت دار الإفتاء أن صيام عرفات يكون حسب البلد الموجود بها المسلم، حيث قال الرسول صل الله عليه وسلم” إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا”.

وأكد جميع المشايخ والعلماء أن الصيام يكون وفقًا لرؤية الهلال، وإذا أكد الحاكم أن اليوم ليس يوم عرفات فلا بد من عدم الصيام، لذلك يتم الصيام وفقًا لما تعلن عنه الدولة القابع بها المسلم، وهذا ينطبق على جميع الدول.

إجازة عيد الأضحى في عمان

صرحت وزارة العمل في السلطنة أن العطلة الخاصة بعيد الأضحى تبدأ من يوم الأحد الموافق 16 من يونيو الحالي وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، وبشكل عام يعود الموظفين إلى الدوام بشكل طبيعي يوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو الجاري، بالتالي يكون قد حصل الموظفين على 7 أيام إجازة.