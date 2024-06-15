طعم ولا في الخيال.. طريقة عمل فتة عيد الأضحى الاسكندرانى على أصولها بالخل والثوم

يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة عمل فتة عيد الأضحى الاسكندرانى والتي تختلف كثيراً عن فتة العيد في بعض المحافظات، حيث تختلف في الطعم والشكل وطريقة التقديم، يأتي العيد وهناك أكلات شهيرة لا تكتمل مائدة الإفطار إلا باء وعلى رأسهم الطبق الرئيسي وهو طبق الفتة، هناك الكثير من الأشخاص لا يفضلون الصلصة في الفتة وهذا ما يجعلهم يلجؤن لطريقة الفتة لكن بالخل والثوم والتي لا تستغرق وقت كبير في تحضيرها ولا يوجد أي تعقيد في الوصفقة بل يمكن لأي شخص أن يجهزها والطعم يكون خيال مقارنة بالفتة التقليدية، اليوم ننشر لكم عبر السطور التالية من المقال طريقة عمل فتة عيد الأضحى الاسكندرانى.

طريقة عمل فتة عيد الأضحى الاسكندرانى

فتة العيد هي طبق رئيسي على مائدة الأفطار أول أيام عيد الأضحى المبارك تقوم ربة المنزل بتجهيزه مبكراً لكي تتناول الأسر الطعام بعد الانتهاء من صلاة العيد وتعتبر هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها المسلمين جميعاً، لذا تعرفوا معنا على المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

المكونات

لحم مسلوقة ويفضل أن تكون لحم بلدي طازج. كيلو من الأرز المصري المغسول. خبز اسمر ناشف. ملح وفلفل أسود. سمنة بلدي. ملعقتين من الثوم المفروم. ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

أولاً قومي بتحضير الأرز المخصص للفتة، ضيفي ملعقتين من السمنة وملعقة من الزيت في إناء الطبخ المخصص وضيفي الأرز المغسول، ثم ضيفي نفس مقدار الأرز مياه مغلي وضعي الملح المناسب للأرز اتركي الأرز على النار حتى الغليان لمدة ثواني، ثم قللي النار لتسوية الارز بشكل جيد، قومي بتحضير فتة العيد الاسكندراني، قومي بتقطيع العيش قطع صغيرة ثم ضعي في صينية في الفرن لكي يتحمس جيداً كي يصبح مقرمشاً، بعد إخراج العيش من الفرن وضعي في الطبخ أو الصينية المخصصة بالتقديم،

ثم جهزي باقي المكونات طاسة على النار ضعي بها 2 ملعقة كبيرة من السنة وضعي بها الثوم المفروم وضيفي القليل من الفلفل الأسود، ثم القليل من الملح وقومي بتشويح الثوم للحصول على لون ذهبي ضيفي الخل ثم اغلقي النار وبعدها ضيفي 3 ملاعق كبار من شوربة اللحمة، احضري العيش المحمص وضعي عليه مرقة الشوربة بالثوم والخل واتركي القليل للتزيين وقلبي جيداً ثم احضري الأرز الأبيض وضعي على الفتة ثم قومي بوضع ما تبقى من شوربة الثوم والخل على الوجه، وقومي بوضع قطع اللحمة المحمرة على الوجه مع رشة من الملح والفلفل الأسود ويقدم بألف هنا.