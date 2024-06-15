“أعداء العيد يا أطفال”.. نزل تردد توم وجيري الجديد وعيش اللحظة بلا توقف مع الصغار

زادت عمليات البحث عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري أطفال التي تعتبر من أهم القنوات الفضائية في الوطن العربي، حتى أن القناة استطاعت في فترة وجيزة من جذب ملايين المتابعين والمشاهدين في مختلف الدول، وأصبحت هي الرائدة في عالم تقديم المحتوى الطفولي والترفيهي المميز، ويمكنك العمل على تنزيل قناة توم وجيري، ومشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى لا يمكن تكراره في أي قناة أخرى، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل توم وجيري أطفال 2024 الجديد

ولكي تقوم بإستقبال قناة توم وجيري بجودة عالية وإشارة قوية بلا توقف، ومشاهدة المحتوى المُذاع على القناة بدون تشويش أو تذبذب كبير، كما في البيانات الأتيه:-

القمر الصناعي توم وجيري “النايل سات”.

التردد توم وجيري “11355”.

استقطاب القناة “أفقي”.

معامل الترميز توم وجيري يكون “27500”.

معامل تصحيح الخطأ توم وجيري ” ⅚”.

استقبل توم وجيري الجديد 2024 أطفال

ويمكنك كذلك العمل على تنزيل تردد توم وجيري الجديد لجميع المتابعين الأطفال، حتى يسهل العمل على مشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى طفولي وكرتوني مميز يسهل العمل على تنزيلها والمشاهدة بدون توقف أو تشويش، كما يمكنك كذلك التعليم من جميع ما تقدمه وتُذيعه القناة، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-