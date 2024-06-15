تنسيق مدارس البترول بعد الاعدادية 2024 والاوراق والشروط المطلوبة

تنسيق مدارس البترول بعد الاعدادية 2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدائل الثانوية العامة وبدأ عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب في البحث عن هذه المدارس نظراً لصعوبة المواد في الثانوي العام وعدم استطاعة الأسرة في تغطية المصاريف اللازمة التي قد يحتاجها الأبناء خلال فترة الدراسة، وتأتي مدارس البترول على قوائم البحث كبديل للثانوية العامة والتي يتوفر بها عدد كبير من الأقسام ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية والشروط الأوراق المطلوبة للتقديم…..

تنسيق مدارس البترول بعد الاعدادية 2024

قسم البترول: 240 درجة.

تنسيق قسم البترول الفني: 200 درجة.

قسم سيارات بترول: 180 درجة.

تنسيق قسم تبريد وتكييف: 160 درجة.

قسم الحاسب الآلي: 150 درجة.

شروط التقديم في مدرسة البترول بعد الإعدادية 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية والتي أصبحت محور اهتمام وبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الطلاب الراغبين في التقديم لمدارس البترول 2024-2025 وهي:

ألا يقل مجموع الطالب عن 150 درجة .

وأن يكون الطالب مصري الجنسية.

ألا يتخطى عمر الطالب عن 18 عام ولا يقل عن 15 عام.

أن يكون الطالب ناجح في مادة اللغة الإنجليزية.

أن يجتاز الطالب اختبارات القبول .

وأخيراً أن يلتزم الطالب بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدرسة البترول

وأعلنت مدرسة البترول عن عدد من الأوراق والمستندات المطلوبة للطلاب الراغبين الالتحاق بها، وهي: