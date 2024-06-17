“طَــالع” نتائج التاسع اليمين 2024 بالاسم ورقم الجلوس صنعاء وكل المحافظات عبر yemenexam.com

ازدادت عمليات البحث من قبل الطلاب في اليمن وكذلك أولياء الأمور عن نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم ورقم جلوس الطالب وذلك لأن نتائج التاسع تحدد مستقبل للطالب اليمني بشكل كبير، وازداد ترقب النتيجة وزيادة عمليات البحث بعدما انتهى الطلاب من تأدية الاختبارات التي بدأت في 12 مايو الماضي بعد أن استمرت لمدة أسبوعين، وفي هذا المقال نقدم لكم آخر الإخبار بشأن النتائج مع طريقة الاستعلام عنها فور ظهورها.

نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم

سيتم إتاحة نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، وذلك سيكون من خلال انعقاد مؤتمر صحفي يعلن فيه عن أسماء الطلاب الأوائل ويكرمهم وسيتم نقل هذا المؤتمر على التلفزيون كما سيكشف عن نسب النجاح هذا العام، وبعدما يتم الإعلان من قبل وزير التعليم يمكنك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من معرفة نتيجتك:

ادخل على الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم اليمنية أو موقع Yemenexam com .

أو موقع . اضغط على “تسجيل الدخول” وبعدها ابدأ في إدخال بيانات الدخول وكلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على كلمة “النتائج” ستجدها أمامك في القائمة الرئيسية.

ثم اختار “نتائج الصف التاسع 2024-2023”.

بعدها اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح.

في النهاية اضغط على “عرض النتيجة”.

انتظر ثواني قليلة وستجد النتيجة ظاهرة أمامك بها كل التفاصيل كالمواد الدراسية ومجموع كل مادة حصل عليها الطالب.

وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج التاسع

اليمن في حالة استعداد تام لظهور نتائج التاسع اليمين 2024 بالاسم وذلك بعدما تم الإعلان عن اقتراب موعد ظهور النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن، حيث صرحت الوزارة بأن النتيجة ستظهر بعد عيد الأضحى مباشرة وذلك بعدما ينتهي المصححين من التصحيح الدقيق، ويقوم بعملية التصحيح أكفأ المعلمين والمراجعين في كل مادة من المواد الدراسية وبالتالي سيحصل كل طالب على درجاته بدقة.