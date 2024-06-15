“خَير الدعاء” دعاء يوم.عرفة 2024-1445 لقضاء الحاجة وتوسيع الرزق مكتوب ومستجاب.. أفضل دعاء للابناء يوم عرفه

الجميع الآن يبحث عن أفضل دعاء يوم.عرفة 1445/2024 في هذه الأوقات لعلها تكون ساعة إجابة من الله ويعتق رقاب المسلمين من النار ويغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، فكما نعلم وأن صيام هذا اليوم المبارك يكفر سنة ماضية وسنة قادمة بإذن الله وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال كل الأدعية المستجابة بأمر الله تعالى فلا تضيعوا على أنفسكم فرصة عظيمة للدعاء بهذه الأدعية.

دعاء يوم.عرفة 1445/2024

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء، دعاء يوم.عرفة” لذا يتعين على المسلمين التضرع إلى الله والإلحاح بالدعاء لقضاء الحاجة وتيسير الأمور والدعاء للنفس والأهل والأصدقاء، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل الدعاء ويعتق رقابنا من النار:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللّهم إنّي أسألك إيماناً دائماً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك ديناً قيّماً، وأسألك العافية من كلّ بَليّة، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، وهي دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ، فإنَّهُ لم يدعُ بِها مسلمٌ ربَّهُ في شيءٍ قطُّ إلَّا استَجابَ لَهُ. «اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ»، وهو الدعاء باسم الله الأعظمِ الذي إذا دعِيَ به أجاب ، وإذا سُئِلَ به أعطَى.

اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك.

اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ، رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما، تعطيهما من تشاءُ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك.

اللهم اجبر كسر قلبي جبراً يتعجّب منه أهل السماوات والأرض، جبراً يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا ربّ. اللهم فوّضتك أمري كلّه، فجمّله خيراً بما شئت، واجعلني يا ربّ مِمّن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم وفّقني في كل مراحل حياتي، واغفر لي ذنوبي يارب العالمين، اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، ونجّني من كلّ ضيق، واجعل لي بعده مخرجاً يا أرحم الراحمين.

دعاء للابناء يوم عرفه 2024

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