اغتنم الفرصة قبل غروب الشمس.. دعاء يوم عرفة 2024.. أدعية مكتوبة مستجابة بإذن الله

يبحث الملايين من الأشخاص من مشارق الأرض ومغاربها عن دعاء يوم عرفة 2024 لأنه يوم عظيم يوم عتق من النار ويوم تكبير الذنوب والخطايا، يوم تتنزل فيه الملائكة ويوم استجابة للدعوات، لذلك عليكم أن تغتنموا تلك الفرصة في الإكثار من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي بقدر المستطاع،

اليوم تحتفل الأمة الإسلامية والعربية بيوم وقفة عرفات، وتتوحد الأمة في هذا اليوم و يصومون هذا اليوم طاعة الله واتباع سنة رسول الله، كما يؤدي الحجاج مناسكهم الأخيرة، مما يصعدون على جبل عرفات وفي طريقهم للصعود يكبرون ويهللون ويدعون الله كثيراً أن يتقبل منهم صالح الأعمال،ـ يوم وقفة عرفات هو يوم من خير أيام الدنيا وما فيها لذلك الدعوات لا ترد والاستجابة تكون سريعة، لذلك نستعرض لحضراتكم اليوم عبر موقعنا البديل دعاء يوم عرفة 2024 ترقبوا معنا.

دعاء يوم عرفة 2024

اللهم طهر لنا قلوبنا من كل شر، إنا نسألك الخير والبركة في حياتنا.

في ذلك اليوم المبارك، نسأل الله أن ييسر لنا أمورنا، وأن يتجاوز لنا عن سيئاتنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين.

اللهم اعتق رقابنا من النار، لاتحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

نسأل الله العظيم في ذلك اليوم المبارك، أن يرزقنا الخير والبركة، وأن يحمينا من كل شيطان رجيم.

اللهم لا تُخرجنا من يوم عرفه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا.

ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع الأبرار.

اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطَايَايَ، كما بَاعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

اللّهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا أرحم الراحمين يا كريم.

يوم وقفة عرفات 1445-2024

لقد بدأت نفحات يوم وقفة عرفات فجر اليوم التاسع من ذي الحجة سنة 1445 و15 من يونيو 2024 والجميع في حالة من الفرحة والسعادة، والحجاج تخفق قلوبهم وتقشعر أدائهم وهم على صعيد جبل عرفات يلبون النداء و يستكملون مناسك الحج، لذا عليكم ان يستغلوا تلك اليوم بأن يغفر الله لكم الذنوب وأن يستر لكم العيوب وأن يجعل يوم وقفة عرفات بداية لكل خير ونهاية كل هم وحزن، وغداً يوم النحر العظيم أول أيام عيد الأضحى المبارك 16 من يونيو 2024 و10 من ذي الحجة 1445، فاللهم ارزقنا زيارة بيت الله الحرام في العام القادم يارب العالمين،

دعاء لابي المتوفي في وقفة عرفات