نتيجتك حالاً.. لينك نزول نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بمحافظات العراق

عمليات في حالة تزايد مستمر حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي أصبحت هي الشغل الشاغل للعديد من الطلاب والطالبات في هذه المرحلة الدراسية، بالإضافة إلى أن وزارة التربية العراقية أكدت مؤخرًا بأن أعمال التصحيح والمراجعة كادت تنتهي خلال دقائق معدودة من الأن، خاصة وأنه من المتوقع صدور النتائج مع أواخر الشهر الجاري، في سبيل أن يتعرف عليها جميع الطلاب داخل محافظات العراق.

كيفية استخراج نتائج الثالث متوسط

هناك بعض الطرق التي على أساسها يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول داخل محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن تقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني “نتيجة نت“.

ثم يُرجى تحديد المرحلة التي ترغب في الإستعلام عنها.

مع تدوين معلومات الطالب من اسم ورقم امتحاني.

على أن يتم اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

ليتم الضغط مباشرة على زر “بحث”.

عندها ستقوم بعرض جميع كشوفات نتائج الثالث متوسط.

درجات مواد الثالث متوسط الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن مواد الثالث متوسط الدور الأول يكون الحد الأدنى للنجاح من 50 درجة، حتى أنه عند تقسيم المواد فإن الرياضيات تكون مقسمة على أن يكون الدور الأول من 30 درجة والثاني 20 درجة، إضافة إلى أن مادة الأحياء يكون الصل الثاني جهاز هيكلي من 24 درجة، الجهاز العضلي يكون من 9 درجات، بينما الجهاز الهضمي يكون من 15 درجة، مع مراعاة أن جهاز الدوران يكون من 28 درجة.