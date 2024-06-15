يوم عرفة.. أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة.. هذا الدعاء مستجاب 

مع بزوغ فجر يوم عرفة، تتعاظم مشاعر المسلمين، وذلك لوقوفهم في هذا اليوم على جبل عرفات، لذلك نجدهم يبحثون عن أدعية يوم عرفة مكتوبة يمكن قولها في هذا اليوم العظيم، وخاصة أن يوم عرفة هو أفضل الأيام التي يتقرب فيه المؤمنون إلى ربه، ونجد المسلمين يجهزون الأدعية لقولها، لذلك أفضل الأمور في هذا اليوم هو قراءة القرآن، والدعاء، والصلاة بالإضافة إلى باقي العبادات.

أدعية يوم عرفة مكتوبة

إليكم أدعية يوم عرفة مكتوبة كما هي متمثلة على النحو التالي: