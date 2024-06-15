يوم عرفة.. أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة.. هذا الدعاء مستجاب 

مع بزوغ فجر يوم عرفة، تتعاظم مشاعر المسلمين، وذلك لوقوفهم في هذا اليوم على جبل عرفات، لذلك نجدهم يبحثون عن أدعية يوم عرفة مكتوبة يمكن قولها في هذا اليوم العظيم، وخاصة أن يوم عرفة هو أفضل الأيام التي يتقرب فيه المؤمنون إلى ربه، ونجد المسلمين يجهزون الأدعية لقولها، لذلك أفضل الأمور في هذا اليوم هو قراءة القرآن، والدعاء، والصلاة بالإضافة إلى باقي العبادات.
أدعية يوم عرفة مكتوبة
إليكم أدعية يوم عرفة مكتوبة كما هي متمثلة على النحو التالي:
- “اللهم بلغنا يوم عرفة واجعل لنا فيه دعوة مستجابة”.
- اللهم اجبر قلوبنا بكل خير واجعل أيامنا القادمة مليئة بالخيرات.
- اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ : أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي.
- اللهم في هذا اليوم المبارك اغفر لأبي جميع ذنوب، واجعل نسائم الجنة تدخل له في قبره.
- الحمد لله الذي بلغنا عرفات، بكامل صحتنا ورزقنا من حيث لا نحتسب.
- اللهم في يوم عرفة احفظ لي عائلتي وارزقهم بكرم يا أرحم الراحمين.
- اللهم اجعل لنا نصيب من عفوك وغفرانك.
- اللهم اغفر ذنوبنا جميعًا واسترنا فوق الأرض ويوم العرض يا أرحم الراحمين.
- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى، اللهم ألن قلوبنا كنا ألنت الحديد لسيدنا داود.
- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
- اللهم انصر المستضعفين من المسلمين وانصرهم يا كريم.
- اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، واغفر لنا ذنوبنا جميعها.