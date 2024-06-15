بالرقم الامتحاني…. نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق عبر موقع نتائجنا

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة في جميع المدارس العراقية وهذا ما جعل عدد كبير من الطلاب يشعر بحالة من القلق الشديد ، وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية العراقية قد طمأن الطلاب مؤكداً أن نسب النجاح هذا العام تزيد عن العام الماضي، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به القيادات التعليمية منذ بداية العام الدراسي حتى إنتهاء الامتحانات وأعمال التصحيح والمراجعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 الدور الأول……

نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024

ويترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الثالث المتوسط الدور الأول 2024، والتي حتى الآن لم تعلن الوزارة عن الموعد الرسمي للإعلان عنها إلا أن وزارة التربية أكدت أنها حريصة على متابعة أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب لتتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأضافت الوزارة أنه لا صحة لما يتم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن ظهور النتيجة على المواقع الإلكترونية، وتؤكد أن النتائج الثالث المتوسط الدور الأول سوف تكون متاحة فقط على الموقع الرسمي للوزارة أو موقع نتائجنا وإليكم خطوات الإستعلام عنها …..

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024