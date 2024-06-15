ماما جابت بيبي..تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات واتفرجوا على أغاني الأطفال

قناة طيور الجنة بيبي من القنوات المشهورة والمعروفة منذ سنوات طويلة في عالم محتوى الأطفال، حيث حققت هذه القناة شعبية واسعة بوقت قصير، وذلك لأنها تختار المحتوى الذي سوف تعرضه بحرص شديد لكي يكون مفيد ونافع للأطفال من مختلف الأعمار، وهذا ما زاد ثقة الأهل ورضاهم على أغاني وأناشيد طيور الجنة التي تطور تفكير الأطفال وتزيد ثقافتهم وذكائهم بشكل كبير.

استقبل تردد قناة طيور الجنة بيبي الفضائية

تهتم إدارة قناة طيور الجنة بيبي بشكل كبير في اختيار الأغاني والأناشيد التي سوف يتم عرضها على الشاشة، وهناك إقبال واسع على متابعة هذه الأغاني والأناشيد التعليمية والتربوية التي تساعد الأهل على تربية الأطفال وتعليمهم الحروف العربية والإنكليزية، كما يكتسب الطفل الذي يشاهد محتوى طيور الجنة الكثير من المعلومات المفيدة مثل: الطعام الصحي والمفيد الذي يجب أن يتناوله الطفل، وأسماء الفواكه والخضروات، وأسماء وأصوات الحيوانات، كما يستفيد الطفل من الأناشيد التربوية في معرفة العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، ويمكن للأطفال متابعة محتوى قناة طيور الجنة بأفضل جودة وعلى مدار اليوم، ويتم ذلك من خلال تثبيت القناة على جهاز التلفاز، أما بالنسبة لبيانات التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي، فهي كالآتي:

ضبط تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل ترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أحدث تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

معامل الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي