طريقة عمل الكباب المشوي والكباب السوري اسرار لا يعرفها الملايين في الطعم صحي 100%

طريقة عمل الكباب المشوي يعتبر الكباب من الاكلات التي يقبل عليها الكبير والصغير حيث تكون من الاكلات المفضلة التي يعشقها الجميع ويرغبوا في تناولها علي السفرة، فهناك العديد من الطرق السهلة والبسيطة لعمل الكباب المشوى في مطبخ المنزل الخاص بك والقيام بتقديمة علي مائدة طعامك مثل المطاعم لذلك في هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل طريقة عمل الكباب المشوى.

طريقة عمل الكباب المشوي

لعمل الكباب المشوى في البيت يلزم توافر المقادير المطلوبة واتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولا المقادير:

كيلو لحم علي حسب الرغبة عجول بتلو او بقري قطع.

واحد معلقة كزبرة ناشفة.

بصلتين عصير.

توابل ملح وفلفل اسمر.

نصف كوب خل.

جوز الطيب.

ربع كوباية كاتشب.

طماطم كبيرة.

معلقة من القرنفل.

نصف كوب زيت طعام.

معلقة حبهان.

ورق غار.

طريقة عمل الكباب المشوى

أولا في البداية نقوم بفرم اللحمة واعدادها وتتبيلها.

ترك اللحمة في التتبيلة لمدة ربع يوم.

ثانيا القيام برص اللحم المفروم علي شكل مكعبات في اسياخ الشيش بجانبها البصل والفلفل الالوان البابريكا.

احضار الشوية المنزلية او ادخالها فرن البوتوجاز.

ثالثا القيام بالتقليب اول بأول والانتظار حتي الشوي والتطيب ثم بعد الانتهاء يتم القيام برصها في طبق التقديم الذي تم فرشة بالخضرة.

تقديم السلطة والعيش والباذنجان المشوي والمشروبات حسب الرغبة بالهنا والشفا.

طريقة عمل الكباب السورى

المقادير

مائة جرام ماء.

واحد كيلو جرام لحمة.

نصف معلقة بهارات.

كوباية بقدونس مفروم.

رشة ملح طعام.

معلقة فلفل اسود.

خطوات عمل الكباب السوري

القيام بفرم اللحمة مع البقدونس.

اضافة التوابل الملح والبهارات والفلفل مع اللحمة المفرومة والخلط جيدا.

بعدها يتم وضع اللحمة المفرومة المتبلة علي الاسياخ.

ثم الكباب علي شوية الفحم حتي تمام التسوية والتطيب.

اخيرا يتم وضع الكباب السوري المشوي في اطباق التقديم ويتم بجانبه تقديم السلطات والمخلل والعيش والطحينة صحتين وعافية.

طريقة عمل الكباب الحاتي

نقوم بعمل كباب الحاتي في المنزل بكل بساطة من خلال توافر المقادير واتباع الخطوات التالية:

المكونات والمقادير

بابريكا.

ماء بصل.

نصف كيلو لحم بتلو.

التوابل حسب الرغبة.

اعداد وعمل الكباب الحاتي