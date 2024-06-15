استعلم الآن.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات

بحث مكثف من الطلاب عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024 بعد أن أعلنت عدة محافظات بالساعات الماضية عن انتهاء التصحيح وإعلان النتائج، وقد ظهرت نتائج الاعتراضات في محافظة القادسية يوم 8 من يونيو الجاري 2024 وتم رفع نتائج الاعتراضات على السادس الابتدائي يوم 13 من يونيو 2024 في محافظة ذي قار وقامت محافظة واسط بالإعلان عن نتائج الاعتراضات مساء الأمس الجمعة 14 من يونيو 2024 وقد تم تعديل الدرجات لنحو 170 تلميذ على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة،

وخلال الأيام القليلة القادمة وتحديداً بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك يتم الكشف عن اعتراضات باقي المحافظات دهوك واربيل وكربلاء وبغداد والبصرة والنجف وصلاح الدين وغيرها من المحافظات، ترقبوا معنا الفقرات التالية للإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق 2024

يعيش الطلاب المتقدمين على اعتراضات نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول حالة من التوتر والقلق، حيث تقدم على الاعتراضات عدد كبير من الطلاب، وقد تم فتح باب التسجيل بعد الانتهاء من إعلان النتائج بنحو 10 أيام، وحددت وزارة التربية والتعليم العراقية قيمة الرسوم المطلوبة في الاعتراض لكل مادة والتي وصلت 3000 دينار عراقي، يتم استردادها في حالة واحدة أن الطالب لديه حق في الدرجات وغير ذلك لم يحصل الطالب على المبلغ، وبكل حرص يتابع فريق موقعنا البديل لكي ننشر لكم المستجدات عن نتائج الاعتراضات أول بأول فلا داعي للقلق.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول

تظهر النتائج بشكل رسمي بعد عيد الأضحى المبارك 2024 وسوف يتم الإعلان عن النتائج وبعدها يتم رفعها إلكترونياً عبر موقع نتائجناً لذا عليكم اتباع الخطوات التالية