افخم الاسماء داخل لعبه ببجي للبنات والصبيان بصور مزخرفيه تحفه من خلال الموبايل الخاص بك

amal khater تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
افخم الاسماء داخل لعبه ببجي للبنات والصبيان بصور مزخرفيه تحفه من خلال الموبايل الخاص بك
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نقوم بتوضيح أهم الأسماء الخاصة بلعبة ببجي وتكون مميزة من ضمن الأولاد والبنات تكون مزخرفة، حيث يعتبر اختيار الأسماء من أكثر العناصر التي من خلالها تتمتع أثناء اللعب مع الأصدقاء وخصوصًا عندما تقوم بتكوين فريق وتكون بالدخول سويا في المباراة لكي يتم التحدي، لذلك اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من كيفية الحصول على الأسماء سواء كان البنات أو الصبيان.

أفضل الأسماء في ببجي سواء بنات أو صبيان

يمكنك أن تقوم بتسجيل الأسماء سواء كان بنات أو صبيان بطريقة مزخرفة هائلة داخل لعبه ببجي ومن هذه الأسماء ما يلي:

  • – нємo .. ]
  • ◥꧁དβαd°₳s§ཌ꧂◤
  • ꧁༺ß༻꧂
  • ☬Rami☬༒꧂
  • DEADPØØL
  • 〆KTG๛HAMODA
  • ◥꧁དDevil
  • M U N A.
  • 爱TⒺ乙Ⓐ爱
  • MOJREM
  • ツRONIT

كيف اتمكن من تغيير اسمي على لعبة ببجي

حتى تتمكن من تغيير اسمك من خلال لعبه ببجي بطريقه الأسماء المزخرفة فتكون نحو التالي:

  • عليك الاختيار بالأسماء التي قمنا وضحناها في السابق.
  • ثم اضغط على لعبة ببجي من خلال الهاتف الخاص بك اضغط على كلمة المخزن ثم قم بالدخول إلى كلمة أي دي.
  • عليك بالضغط على كلمة الاسم وقم بوضع الاسم المزخرف الذي كنت بنسخه بالسابق.
  • بعد أن تقومي بالضغط على الاسم في المكان المخصص له اضغط على كلمة تثبيت وحفظ الاسم الجديد داخل لعبة ببجي.
  • ما هي النصائح الخاصة باختيار اسمك في ببجي
  • يتواجد عدة نصائح على اللاعب معرفتها ومن أهمها أن يكون باختيار الاسم المناسب من هذه نصائح ما يلي:
  • إذا قمت بكتابة اسمك باللغة العربية يجب أن تقوم بكتابة سبع حروف على الأقل.
  • إنما إذا قمت بكتابة اسمك باللغة الأجنبية فيجب عليك أن يصل عدد الأحرف حوالي 12 حرف.
  • ثم اختار الاسم الذي يناسب شخصيتك ويعكس عن أسلوبك أيضًا فيجب عليك عندما تختار الاسم يكون ممثل لطبيعتك أثناء اللعبة.
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amal khater

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