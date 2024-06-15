هنا موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين 2024 والأماكن التي تقام فيها صلاة العيد

موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين يبحث الكثير من المسلمين داخل دولة البحرين عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك حيث اننا اليوم نشهد افضل أيام الله عز وجل وهو يوم عرفة وساعات قليلة ونستقبل علينا عيد الأضحى المبارك لذلك يستعدوا المسلمين لتجهيزات لتأدية صلاة العيد و التهنئة وذبح الأضاحي وفي تلك المقال سوف نتناول بالتفصيل معرفة موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين.

موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين

اعلن ولي عهد دولة مملكة البحرين عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 بان صلاة عيد الأضحى المبارك في العديد من مناطق دولة البحرين العربية، بداية من مدينة حمد ومنطقة المحرق والمحافظة الجنوبية والعاصمة المنامة والمحافظة الشِّمالية ومدينة عيسى، حيث تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في تمام الساعة الخامسة وخمس دقائق صباحًا، يوم الأحد السادس عشر من شهر يونيو لعام 2024 الموافق يوم العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1445ه‍ وان يتم تكبيرات العيد ثم تأدية صلاة العيد ركعتين ثم استماع خُطْبة العيد عن تعاليم الدين وما نفعله بشكل عام في الحياة وما الواجب علينا كمسلمين خلال يوم عيد الأضحى المبارك، واليكم رابط موعد صلاة العيد في الجزائر.

الأماكن التي تقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بدولة البحرين 2024

توفير حوالي عدد 11مصلي لكافة الجاليات يتم توزيعه علي جميع محافظات مملكة البحرين وفقا الي التالي:

مصلي بشرق الحد بحي الجليعه.

أتاحه مصلي بمدينة سلمان.

مصلي الحد مجمع 111.

توفير مصلي للعيد بمنطقة البديع.

ساحة قلعة عراد.

مصلي بالساحة المقابلة لمركز حمد كانو الصحي الدوار 17 بمدينة حمد.

مصلي بالمحرق بالقرب من مقبرة المحرق.

مركز شباب مدينة حمد الدوار الثاني.

مصلي بمنطقة البسيتين منطقة الساية.

مصلي بمنطقة اسكان الرملي الجديد طريق 1524مجمع 715 بجانب انه لن يتم اغلاق اي مسجد بالمنطقة اثناء صلاة العيد.

مصلي بمنطقة السلمانية.

منطقة اسكان هورة سند الجديد.

مصلي بالرفاع الشرقي قرب قلعة الرفاع.

اقامة مصلي بالقرية التراثية بمنطقة عسكر مع العلم ببقاء فتح المساجد أيضا لتأدية صلاة العيد بها.

مصلي للعيد بالرفاع الشمالي ممشي الاستقلال.

توفير مصلي لصلاة العيد بمنطقة الحجيات، واليكم رابط موعد صلاة العيد في المغرب.

أجازه عيد الأضحى في البحرين

صرح ولي العهد البحرين الأمير سليمان بن حمد ال خليفة ورئيس مجلس الوزراء أن عطلة اجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024في المؤسسات الحكومية والهيئات والمصالح سوف تبدأ من يوم عرفه التاسع من ذي الحجة 1445 الموافق الخامس عشر من شهر يونيو 2024وتستمر حتي الثامن عشر من يونيو 2024ويبدا العمل من يوم التاسع عشر من يونيو الحالي.