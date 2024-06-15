موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة وعدد من المحافظات

ساعات قليلة ويهل علينا عيد الأضحى المبارك وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة، لما فيها من فضل وثواب عظيم ويحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض على اغتنام هذا الفضل الكبير ويذهبون إلى صلاة العيد برفقة أبنائهم وزوجاتهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية .

موعد صلاة عيد الأضحى 2024

يفضل الكثير من الأشخاص الذهاب لأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد والساحات التي يتم إعدادها لاستقبال آلاف المصلين ،وإليكم موعد صلاة عيد الأضحى في عدد من محافظات الجمهورية…..

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 06:20 صباحاً .

موعد صلاة عيد الأضحى محافظة بورسعيد في تمام الساعة 06:11 صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة السويس في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة العريش في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في طابا في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة شرم الشيخ في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في سانت كاترين في تمام الساعة 6:11 صباحًاً.

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في القاهرة

وتكثر عمليات البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2024 القاهرة والتي سوف تكون في تمام الساعة 06:18 صباحاً ، وإليكم معد الصلاة في عدد من المحافظات الأخرى….