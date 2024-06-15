للجوال والكمبيوتر.. تنزيل ماين كرافت النسخة الأصلية مجانا Minecraft 2024 إصدار شهر يونيو

قد يشعر البعض بالملل في بعض الأوقات، لكن يمكن القضاء عليه من خلال تنزيل ماين كرافت النسخة الأصلية مجانا، التي تعد ضمن الألعاب الشهيرة خلال الفترة الحالية في الكثير من البلدان، كما أنها تأتي بمواصفات ومميزات كثيرة تجعلها اللعبة المفضلة لدى الجميع، وفي حال عدم توفر اللعبة على هاتفك، يمكنك البدء في تحميلها وبدء حياة جديدة مليئة بالمتعة والتشويق.

طريقة تحميل أحدث إصدار من لعبة Minecraft

حتى يتم تنزيل ماين كرافت النسخة الأصلية مجانا، يجب التوجه إلى المواقع المضمونة، التي تقدم اللعبة الأصلية، وذلك بعد أن توفرت الكثير من الألعاب التي تشبه لعبة ماين كرافت، لكن عند تحميلها يكتشف اللاعب عكس ذلك تماما، وحتى يتم تحميل اللعبة يلزم تنفيذ التالي:

توجه إلى متجر الألعاب حتى تبدأ في البحث عن لعبة ماين كرافت.

يجب أن يكون المتجر الذي توجهت إليه هو متجر آب ستور أو جوجل بلاي.

بعد ذلك انتقل إلى خانة البحث للبدء في العثور على اللعبة.

عندما تظهر أيقونة اللعبة يظهر أسفلها زر التحميل الذي يجب الضغط عليه.

ثواني قليلة وسيتم تحميل اللعبة الأصلية على هاتفك.

خطوات تحميل ماين كرافت على الكمبيوتر

توفر إدارة ماين كرافت لجميع اللاعبين إمكانية تحميل اللعبة على الكمبيوتر والهواتف الجوالة التي تأتي بأنظمة تشغيل مختلفة، لذا تعد خطوات التحميل على جهاز الكمبيوتر متمثلة في الآتي: