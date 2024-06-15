رسميًا.. مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024 في مصر كل المحافظات بالتوقيت المحلي

الجميع يتساءل عن موعد صلاة عيد الأضحى في مصر، وذلك لاقترابنا الشديد من الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، التي ينتظرها جميع المسلمين من حول العالم، ولهذا قامت دار لا الإفتاء المصرية بالإعلان عن المزيد من التفاصيل الخاصة بعيد الأضحى، وأكدت أن موعد وقفة عرفات هذا العام، ستكون في يوم السبت الموافق 15 يونيو، بينما موعد الاحتفال بأول أيام العيد، سيكون في يوم الأحد الذي يوافق 16 من شهر يونيو، ولهذا يتم التساؤل عن موعد إقامة الصلاة حتى يتم تجهيز الساحات والمساجد.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2024

من الضروري أن يعلم الجميع موعد صلاة عيد الأضحى في مصر، وذلك حتى يتم تجهيز الساحات جيدا والتي يتم فتحها في هذا اليوم لقدرتها الكبيرة على استقبال أكبر عدد من المصلين، لذا بعد كثرة التساؤلات تم توضيح الموعد الرسمي لإقامة صلاة العيد هذا العام من قبل هيئة دار الإفتاء، ولهذا جاء الموعد المحدد كالتالي:

تبدأ صلاة العيد بعد طلوع الشمس أو تشرق بحوالي ربع ساعة.

يختلف موعد إقامة صلاة عيد الأضحى من محافظة لأخرى بعدة دقائق قليلة، لذا فإن موعد إقامة الصلاة في محافظة الجيزة سيكون في الساعة 6:18 صباحا.

بعد انتهاء الصلاة على الفور تبدأ خطبة العيد.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في مصر

كما ذكرنا أن موعد إقامة صلاة العيد يختلف من محافظة لأخرى، لذا من الضروري أن نوضح لكم موعد إقامة الصلاة في الكثير من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية، وتمثل موعد بدء الصلاة في الآتي: