نزلها الآن.. خطوات تحميل الواتساب الذهبي WhatsApp Gold 2024 آخر تحديث

أعلنت الشركة المطورة للتطبيق أن عند تحميل الواتساب الذهبي آخر إصدار سيجد المستخدم العديد من المميزات التي تم إضافتها مؤخرًا، لذلك نجد هذا التطبيق هو أكثر التطبيقات التي يتم تحميلها، وهذا بالطبع زاد من عمليات البحث على هذا التطبيق، لذلك نوفر لكم طريقة التحميل وأهم الإضافات الجديدة.

خطوات تحميل الواتساب الذهبي WhatsApp Gold 2024

نوضح لكم طريقة تحميل الواتساب الذهبي في السطور القادمة، كما هي متمثلة على النحو التالي:

الدخول إلى متصفح جوجل كروم.

إدخال اسم التطبيق في الحقل المخصص.

الانتظار حتى يظهر لك التطبيق.

قم بالنقر على أيقونة “تثبيت”.

أنتظر لتتم عملية التحميل.

الدخول إلى الإعدادات على هاتفك بعد انتهاء عملية التحميل وحدد خيار تثبيت تطبيق الواتساب الذهبي من مصادر غير معروفة.

الدخول إلى التطبيق وكتابة رقم هاتفك وإكمال التسجيل.

سيصلك كود على رقم هاتفك قم بإدراج في الحقل المخصص.

النقر على زر “متابعة”.

الإضافات الجديدة في الواتساب الذهبي

مميزات الواتساب الذهبي كالتالي:

أول ميزات التطبيق جدولة إرسال الرسائل، حيث يمكنك اختيار الوقت الذي يناسبك لإرسال الرسالة، حيث يتم إرسال الرسالة بشكل تلقائي دون الحاجة للاتصال الإنترنت.

تستطيع نشر الحالات التي تزيد عن 30 ثانية.

تحميل حالات الأصدقاء بضغطة واحدة.

تخصيص كلمة مرور للتطبيق لمنع أي شخص من دخول التطبيق.

التحديث الجديد يتيح إخفاء الرسائل والمحادثات.

يتوفر مجموعة من السمات التي تعطي منظر مميز للتطبيق.

متاح إضافة ثلاث حسابات على نفس التطبيق.

عيوب واتس أب جولد

من أبرز العيوب أنه من التطبيقات الغير رسمية والتي توجد أيضً على متاجر غير رسمية، لذلك قد تتعرض بيانات المستخدم للاختراق، عكس النسخة الأصلية من التطبيق التي تحافظ على أمان حسابك من أي اختراق للخصوصية.