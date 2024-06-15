ثبتها الآن.. تردد قناة روتانا سينما 2024 على نايل سات واستمتع بأقوى أفلام عيد الأضحى

تردد قناة روتانا سينما 2024 تعتبر من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المسلسلات الجديدة والحصرية، ودائماً في تقدم وشهرة واسعة، جمهور كبير يتابع قناة روتانا سينما ويستمتعون بوقتهم في مشاهدتها لأنهم يجدون ما يبحثون عنه عبر شاشتها، ولذلك تحمل قناة روتانا سينما شعار مش هتقدر تغمض عينك كونها تنقل أفلام العرض الأول من السينما إلى روتانا سينما مباشرةً،

تعمل قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية بأقوى إشارة، كما أنها قناة عربية سعودية تم تأسيسها منذ سنوات طويلة، كما تقدم القناة أفلام اجتماعية و أفلام رومانسية أفلام كوميدية أفلام إثارة أفلام الأكشن، وخلال هذه الفترة يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة روتانا سينما 2024 بضبطها على الجهاز لأنها تنقل مجموعة كبيرة من الأفلام بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

تردد قناة روتانا سينما 2024

يمكنكم ضبط إشارة قناة روتانا سينما بمنتهى السهولة عند فتح الاعدادات الخاصة وإضافة الرموز التالية:

التردد: 12226

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: hd.

أفلام عيد الأضحى على روتانا سينما

تستعد قناة روتانا سينما لسهر ليلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 2024، ويتم نشر قائمة الأفلام الجديدة التي تنقلها طوال أيام العيد، تستخدم القناة إمكانيات عالية لكي تعمل القناة بشكل أقوى كي لا تتوقف أو يحدث بها تقطيع أو تشويش، قناة روتانا هي قناة السينما الأولى التي تحظى على إعجاب الكثير من الأشخاص، يبدأ عرض أفلام العيد مساء اليوم الساعة 11 مساءً على أن يتم نقل الأفلام بجودة عالية hd.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات