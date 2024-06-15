ضحك ولادك في العيد..حدث الآن تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات لمشاهدة القناة

يستمر ارتفاع مؤشرات البحث عن التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري الفضائية، وهي من المحطات المهمة والمميزة في عالم محتوى الأطفال، كما أن هذه القناة حققت شهرة كبيرة خلال وقت قصير، ويعود السبب الرئيسي لنجاح قناة توم وجيري هو عرض أفضل البرامج وأجمل المسلسلات والأفلام الكرتونية الشهيرة، وأبرزها مسلسل توم وجيري الذي يعتبر من أشهر وأجمل مسلسلات الأطفال، حيث يحظى بشعبية كبيرة وإقبال ملايين الأطفال على متابعة حلقاته الكوميدية الرائعة، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

حدث الآن تردد قناة توم وجيري الجديدة للأطفال

حرصت إدارة القناة على أن يتم انتقاء برامجها ومسلسلاتها بعناية، وذلك لأجل أن تلبي اهتمامات كافة الأطفال من مختلف الأعمار وجميع الأذواق، كما يتم عرض محتوى توم وجيري بجودة ممتازة ودقة عالية وعلى مدار 24 ساعة، ويضم محتوى هذه القناة برامج مميزة ومسلسلات كرتونية ممتعة نالت إعجاب عدد كبير من الأطفال، حيث تحظى القناة بإقبال واسع وبنسبة مشاهدات كبيرة من مختلف أنحاء العالم العربي، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات التردد الجديد للقناة المميزة توم وجيري عبر القمرين الصناعيين عربسات ونايل سات، وهي كالآتي في مقال اليوم.

أضبط تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

حدث تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

كيفية تثبيت قناة توم وجيري على جهازك