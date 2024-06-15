بالرقم الامتحاني pdf.. نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024 دهوك واربيل والسليمانية عبر موقع نتائجنا

يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر بسبب نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024 ويرغبون في معرفة موعد اعتماد النتائج بشكل رسمي في محافظة اربيل والسليمانية ودهوك، وتعتبر تلك المحافظات ضمن أهم المحافظات العراقية التي تحرص كل عام أن تعلن مبكراً عن ظهور النتائج وعلى الرغم من ارتفاع نسب الحضور إلا أن المديريات التعليمية تبذل أقصى جهد للكشف عن النتائج كي تطمئن قلوب الطلاب

وقد وصل إجمالي عدد المتقدمين لاختبارات الصف الثالث المتوسط الدور الاول للسنة الدراسية 2023-2024 نحو 650 ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع أن النتائج ترتفع نسبتهم وتدخل الفرحة على قلوب الطلاب والآباء والأمهات عند اعتماد النتائج، وقد حان الوقت لكي ننشر لحضراتكم الرابط المخصص للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024.

نتائج الثالث المتوسط العراق دور اول 2024

تظهر نتائج الصف الثالث المتوسط في المحافظات المختلفة دهوك واربيل والسليمانية بشكل تدرجي، وأن النتائج لن يتم الإعلان عنها إلا بعد اكتمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وقد كشف وزارة وزارة التربية والتعليم بأن نتائج الثالث المتوسط تظهر بشكل رسمي بعد عيد الأضحى المبارك ولن تتأخر كثيراً ويتم رفعها إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب.

لينك الاستعلام المباشر نتائج الثالث المتوسط

أصبح بإمكان الطلاب من جميع المحافظات العراقية أن يستخرجون نتائجهم بشكل إلكتروني وبمنتهى السهولة واليسر دون الذهاب للمدرسة، وكل ما عليكم للحصول عليها بشكل مباشر عليكم اتباع ما يلي: