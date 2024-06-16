احصل على النسخة الأحدث.. خطوات تحميل الواتساب الذهبي على جوالك واستمتع بمميزات الإصدار الأخير

طريقة تحميل الواتساب الذهبي هي أكثر الأمور التي يتم البحث عنها خلال الفترة الراهنة، حيث أن بعد التحديث الأخير ظهرت العديد من الإضافات الجديدة التي كان بحاجة لها المستخدم، وكما نعلم أن تطبيق الواتساب الذهبي يعتبر من أشهر التطبيقات في الوقت الراهن، وخلال فترة كثيرة أصبح له شهرة واسعة، بسبب الإضافات التي تتوفر به ولا تتوفر في أي تطبيق آخر، لذلك في مقالنا نستعرض لكم خطوات تحميله وأبرز الإضافات.

كيفية تحميل الواتساب الذهبي على الهاتف؟

تعتبر تطبيق الواتساب الذهبي نسخة معدلة من التطبيق المشهور، ولكن تتوفر به مميزات لا توجد في غيره، حيث بإمكانك تحميله من خلال السير على الخطوات التالية:

الدخول إلى متجر التطبيقات سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور.

إدخال اسم التطبيق في خانة البحث.

سيظهر أمامك التطبيق قم بالضغط عليه.

الضغط على زر تثبيت.

الانتظار حتى يتم تحميل التطبيق.

بعد تحميل التطبيق قم بالدخول إلى إليه.

إدخال الرقم الخاص بك.

ستصلك رسالة على رقم هاتفك قم بكتابتها في الحقل المخصص.

وبهذه الخطوات تكون قد قمت بتسجيل الخطوات بنجاح.

مميزات التحديث الأخير من تطبيق الواتساب الذهبي

التحدث الأخير من الواتساب الذهبي به العديد من المميزات التي تكون كما هي متمثلة على النحو التالي: